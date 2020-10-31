نيتفلكس تدفع 20 مليون دولار لـ”بيكهام” مقابل لحظات خاصة من حياته

حصل نجم كرة القدم البريطاني، ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا بيكهام، على صفقة لا تقل قيمتها عن 20 مليون دولار مع شبكة “نيتفلكس” الأمريكية ، حسب ذكرت تقارير بريطانية، الجمعة .

عقد بيكهام (45 عاما) الصفقة الكبرى مقابل تقديمه مسلسلا يعرض على شاشة “نيتفلكس”، يتناول حياته، وذلك بمساعدة طاقم تصوير يتبعه أينما ذهب؛ بحسب صحيفة “ذا صن”.

كما سيعرض المسلسل لقطات خاصة من حياة بيكهام الأسرية، وكذلك لحظات مرحة من الفترة الأولى من علاقته مع زوجته الحالية فيكتوريا، وهي العضوة السابقة في فريق “سبايس غيرلز” الغنائي.

وكشف مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “إنه انقلاب حقيقي لـ”نيتفلكس”، التي ستظهر جانبا مختلفا تماما لديفيد بيكهام نادرا ما يراه جمهوره”.

وتلفت إلى أن “عائلة ديفيد تضم مؤرخين بارعين، كانوا يوثقون بفخر مسيرته المهنية منذ أن كان طفلا واحتفظوا بجميع قصاصات الصحف المحلية القديمة والسجلات المدرسية وصوره مع فريقه على مر السنين”.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن المسلسل سيبدأ بمشهد لعب ديفيد كرة القدم في الحديقة الخلفية مع والده تيد، ويضم مقابلات وتعليقات من جميع أفراد العائلة.

كما سيتضمن المسلسل زملاءه السابقون في إنجلترا وفرق مانشستر يونايتد وريال مدريد، بما فيهم رونالدو وجاري نيفيل وكريستيانو رونالدو وريان جيجز.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل في أوائل عام 2022، وذلك بعد أن أنشأ ديفيد بيكهام شركته للإنتاج والإعلام الخاصة “Studio 99″، التي تتولى إنتاج المشروع الجديد.

ويشير الرقم “99” إلى (1999) وهو العام الذي تزوج فيه ديفيد وفيكتوريا بعضهما البعض، كما أن الشركة تأسست في عام 2019.

وكانت تقارير قد ذكرت في شهر يونيو/ حزيران أن ديفيد بيكهام كان يجري مفاوضات مع كل من شبكتي “بي بي سي” البريطانية و”نيتفلكس” الأمريكية لتقديم برنامج طبخ خاص به.