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نيشان يكشف عن نصيحة الفنانة يسرا له

9 - سبتمبر - 2021
نيشان ويسرا

نيشان ويسرا

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كشف الإعلامي اللبناني نيشان عن نصيحة قدمتها له الفنانة المصرية يسرا، حيث قام بنشر صورة له تجمعه مع يسرا عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”.

وكشفت الصورة عن النصيحة التي قدمتها يسرا لنيشان في يوم من الأيام، وهي عبارة عن آية قرآنية صغيرة تقول: “إن مع العسر يسرا”، حسب ما ذكر موقع “في الفن”.

وعلق نيشان تحت الصورة كاتبا: “”أحدثها في الحياة عن حلوها ومرها، عن الحب ونعمته ونقمته، عن القلوب في نورها وعتمتها، عن النوايا وأبيضها وأسودها، ترد بإبتسامة واثقة… هادئة…مؤمنة، وتقول لي: لاتبال ياصديقي …إن مع العسر يسرا”.

انشغلت يسرا الفترة الماضية في تصوير أحدث أفلامها “ليلة العيد”، وهو من بطولة الفنانة يسرا وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبري، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفي، ونهى صالح، ومايان السيد، وهنادي مهنا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله ومن إنتاج أحمد السبكي.

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