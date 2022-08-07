نيشيوكا يواجه كيريوس في نهائي واشنطن للتنس

‭ ‬تغلب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا المصنف 96 عالميا على المصنف الأول بالبطولة أندريه روبليف 6-3 و6-4 ليواصل مسيرته المبهرة في واشنطن المفتوحة ويحجز موعدا لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس في النهائي.

ووصل نيشيوكا (26 عاما) إلى الولايات المتحدة بعد فوزه خمس مرات في سبع مباريات للهواة الشهر الماضي، لكنه لم يحقق أي انتصار ببطولات المحترفين منذ ميامي للأساتذة في مارس آذار الماضي.

وسينافس نيشيوكا على أكبر لقب بمسيرته غدا في البطولة ذات 500 نقطة أمام كيريوس بطل 2019 الذي هزم السويدي مايكل يمير 7-6 و6-3 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وقال نيشيوكا “أحب اللعب هنا ونافست هنا عدة مرات، لكن في الغد يحب الجميع نيك” متمنيا أن يحظى بالتشجيع في المدرجات وأن يستمتع بأجواء النهائي.

وأطاح نيشيوكا، الذي وصل لأعلى مركز في مسيرته (48) في 2020، بجيسون بروكسبي وصيف بطل أتلانتا من الدور الأول، ثم تفوق على ثلاثة لاعبين مصنفين وهم أليكس دي مينو وكارين ختشانوف ودان إيفانز قبل الفوز الرائع على روبليف المصنف الثامن عالميا.

واحتاج إلى ثلاث ساعات و35 دقيقة للتغلب على البريطاني إيفانز يوم الجمعة.

وتابع “اليوم شعرت بإرهاق شديد في بداية المباراة وبأنني لن يمكنني تكرار الأداء أمام إيفانز أو ختشانوف، حاولت التحلي بالشراسة لأنني كنت أدرك أن أندريه سيكون شرسا معي”.

ويتفوق كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون والمصنف 63 عالميا، 3-صفر في المواجهات المباشرة أمام نيشيوكا الذي يعتمد على يده اليسرى في اللعب، وسيصعد للمركز 37 بالتصنيف العالمي اذا توج باللقب.

وكان اللقب الأخير للاعب الأسترالي، صاحب ضربات الإرسال القوية، في بطولات اتحاد المحترفين في نفس المسابقة في واشنطن 2019.

وواصل نيشيوكا “واجهته بعض المرات لكنه يهزمني دائما منذ كنت أبلغ 16 عاما ومن الصعب اللعب ضده حقا”.