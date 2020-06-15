نيكلوديون تكشف أن سبونج بوب ينتمي إلى مجتمع LGBTQ+

سبونج بوب
سبونج بوب

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كشفت شبكة “نيكلوديون” للأطفال أن الشخصية الكرتونية الشهيرة “سبونج بوب” تنتمي إلى مجتمع LGBTQ+.

وأعلنت الشبكة ذلك من خلال نشرها لتغريدة عبر حسابها الخاص على تويتر تحمل صورة لشخصية “سبونج بوب” وشخصيات كرتونية أخرى.

وكتبت الشبكة: “نحتفل بشهر الفخر مع مجتمع المثليين جنسياً وحلفائهم هذا الشهر وكل شهر”.

وأشعلت هذه التغريدة مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر الرواد أن الشبكة تكشف أن شخصية “سبونج بوب” مثلية، ولكم لم تؤكد الشبكة على ذلك.

والجدير ذكره أن شهر حزيران هو “شهر الفخر” الذي يشهد الكثير من الفعاليات الخاصة بمجتمع الميم حول العالم.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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