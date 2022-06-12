نيكول سابا: أنا نجمة لبنان الأولى في مصر

ذكرت نيكول خلال استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” عبر قناة الجديد: “دائما أقول طريقي مع مصر قديم، وعندما بدأنا تقديم حفلات فرقة (فور كاتس) كان الجمهور يناديني بالاسم على المسرح”.

وأضافت: “قبل ذلك كانت أختي تعيش في مصر وكنت أمضي العديد من الشهور عندها، وأشارك في عروض أزياء وإعلانات في المواسم المختلفة”.

وردا على سؤال هل مصر لها فضل كبير عليك أم أن موهبتك فرضت نفسها على الساحة المصرية؟ قالت: “بالتأكيد مصر لها فضل كبير، ومع الوقت بدأت أطور موهبتي وأثبتها”.

وتحدثت نيكول سابا: “بكل ثقة وعن تجارب ويمكن أن نعود إلى الـ “CV” الخاص بي لنرى الأعمال التي قدمتها مع العديد من النجوم المطربين والممثلين والمخرجين، ثم نقوم بعمل مقارنة مع نجمات جيلي ونترك الـ “CV” يحكم”.

يذكر أن نيكول سابا طرحت مؤخرا فيديو كليب أحدث أغنياتها “سمك القرش”، من كلمات عبد الرحمن عاصم، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أمين نبيل، وإخراج جاد شويري.

وحققت نيكول سابا نجاحا كبيرا خلال الفترة السابقة على الصعيد السينمائي والدرامي معاً، مثل دورها المميز الذي قدمته في مسلسل “نقل عام”، والتي حققت من خلاله نجاحا كبير لدى الجمهور والنقاد، حيث شاركت فيه البطولة مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي مثل الفنانين الكبار “محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين”.

واستكملت بريقها الفني على الصعيد السينمائي، خلال موسم عيد الفطر المبارك من خلال مشاركتها في العرض المسرحي “الليلة الكبيرة” من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، وبطولة “محمود عبد المغني، محمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي”.