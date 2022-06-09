توضيح من نيكول سابا عن سبب حذف اغنيتها الجديدة

كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد “سمك القرش” من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، “أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل”.

للتوضيح: انا ما حذفت كليبي الجديد #سمك_القرش صار في مشكلة صغيرة عم نحلّها وان شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب،،،

الحمدلله العيون من اولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل🙏🏻🙌🏻🧿🧿🧿 https://t.co/A7Fo6qEeKS — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) June 8, 2022

وأطلقت نيكول كليبها الجديد “سمك القرش” خلال الساعات الماضية بعد حملة دعائية للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية كان منها صور كواليس التصوير بالإضافة إلى فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور سمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا.

والكليب الجديد “سمك القرش”، طرحته نيكول عبر موقع “يوتيوب”، وهو من كلمات عبد الرحمن عاصم «مانو»، وألحان كريم عشور، وتوزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج جاد شويري.