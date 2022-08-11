نيك كيريوس يصعق ميدفيديف في بطولة كندا المفتوحة للتنس

تفوق نيك كيريوس في الإرسال والضربات المباشرة من على الشبكة ليتغلب على المصنف الثاني عالميا دانييل ميدفيديف 6-7 و6-4 و6-2 في بطولة كندا المفتوحة للتنس في مونتريال ليحقق انتصاره الثامن على التوالي الليلة الماضية.

وبدا أن اللاعب الروسي المصنف الأول يؤدي بكامل قوته عندما حسم بسهولة الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى ليسدد منافسه الأسترالي “المزاجي” الكرة بعيدا عن الملعب بإحباط.

لكن كيريوس استعاد قوته وكسر إرسال ميدفيديف ليبدأ المجموعة الثانية بشراسة ويتقدم 2-صفر.

وجاءت نقطة التحول في المباراة خلال الشوط الرابع للمجموعة الثالثة عندما ركض كيريوس من زاوية إلى اخرى ليطلق ضربة خلفية لم ينجح ميدفيديف في التعامل معها ليحصل اللاعب الأسترالي على فرصة لكسر إرسال منافسه ويدفع المشجعين للوقوف على أقدامهم لمؤازرته.

وفاز كيريوس بنسبة 82 بالمئة من إرساله الأول ليحجز مقعدا في دور الستة عشر.

وكتب كيريوس على عدسة الكاميرا عقب الانتصار في إشارة إلى والدته التي تعاني من مشاكل صحية “كوني قوية يا أمي”.

انهيار ألكاراز

وفي وقت سابق من الأربعاء، انهار أداء كارلوس ألكاراز المصنف الرابع عالميا بشكل غير مفهوم بعد أن اضاع نقطة حسم المباراة ليخسر 6-7 و7-6 و6-3 أمام الأمريكي تومي بول في مواجهة مثيرة بالدور الثاني للبطولة.

وحصل ألكاراز على الزخم المطلوب بعد أن اقتنص الشوط الفاصل للمجموعة الأولى قبل أن يتقدم 4-1 في المجموعة الثانية.

لكن اللاعب الأمريكي المصنف 34 عالميا استعاد ايقاعه واقتنص نقاطا لكسر الإرسال في الشوطين السابع والتاسع.

ووقف ألكاراز على أعتاب الفوز عندما حصل على نقطة المباراة خلال الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، لكن بمجرد أن أنقذها بول، تلاشت قوة وتحدي اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما وظل يقاوم للتغلب على خيبة أمل عدم إنهاء المباراة بمجموعات مباشرة.

وسدد الأمريكي، الذي فاز بلقبه الوحيد ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين وهو لقب بطولة ستوكهولم المفتوحة العام الماضي، 14 ضربة حاسمة في المجموعة الثالثة.

وعلى الرغم من أن ألكاراز أنقذ أربع نقاط لحسم المباراة في المجموعة الفاصلة، إلا أنه لم يستطع حرمان بول من إكمال أحد أكبر الانتصارات في مسيرته.

وانتزع بول الانتصار بكرة على الشبكة في الشوط التالي، واحتفل بشكل هادئ.

ونجا النرويجي كاسبر رود من مجموعة أولى صعبة ليتخطى السلوفاكي أليكس مولتشان 7-6 و6-3.

ولم يواجه رود مشكلة كبيرة أمام مولتشان، حيث سدد 13 إرسالا ساحقا و40 ضربة حاسمة ليضرب موعدا مع الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.

وفي مباريات اخرى بالدور الثاني، انتصر كل من الأسترالي أليكس دي ميناور والإيطالي يانيك سينر والكرواتي مارين شيليتش والإسبانيين روبرتو باوتيستا أجوت وبابلو كارينيو بوستا.