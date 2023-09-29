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نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني 2024

منذ 17 دقيقة
نيللي كريم

نيللي كريم

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كشفت الفنانة نيللي كريم أنها ستقدم عملا كوميديا في رمضان 2024.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”: من وقت مسلسل 100 وش، كنت عايزة أقدم حاجة كوميدي، فكنت عايزة أعمل حاجة دمها خفيف لذيذة، حبيت أغير وكنت عايزة أكمل في الكوميدي من بعد 100 وش.

وقالت نيللي كريم: أنا بروح للشخصية طالما أعملها لازم أكون مخلصة، بمحي نيللي كريم خالص، لأني لو فضلت أدور على نيللي كريم في الشخصية اللي بقدمها مش هيركبوا على بعض، لكن أنا في التمثيل محبش أدخل نيللي كريم في الشخصية”.

وتابعت: “هعمل شخصية كوميدية اسمها فراولة، وهقدم مسلسل كوميدي 15 حلقة السنة دي ومشكلتنا في المسلسلات إنها بتبقى 30 حلقة، وبيبقوا مش مكتوبين بشكل كامل، فالشغل لو 30 حلقة جاهزين هيبقى بكواليتي جيد”.

يذكر أن نيللي كريم قدمت في موسم رمضان 2023 مسلسل “عملة نادرة” شارك في بطولته كل من جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

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