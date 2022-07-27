نيللي كريم تكشف للمرة الاولى عن اصابتها بورم في الوجه

كشفت النجمة نيللي كريم عن تفاصيل إصابتها بورم حميد في الوجه وخضوعها لعملية جراحية على إثر هذا الورم.

وقالت نيللي، خلال لقائها في برنامج” “AB TALKS: “تعبت فترة ولاحظت إن وشي مش مظبوط، وبعد المتابعة اكتشفت إن عندي ورم حميد في وشي وقررت أعمل عملية جراحية، والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تمامًا، وعملت العملية في أمريكا ونجحت ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه فعلا”.

وأكدت نيللي كريم أنها مرت بلحظات صعبة كتير في حياتها الشخصية، ولا تتحمل أن يتألم الأشخاص المقربين منها، مشيرة إلى أن تأثرت بشدة لمرض والدتها بجلطة في المخ.

وواصلت: “معرفتش أتصرف لأني بتوتر في المواقف الصعبة، وأنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد”.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة: شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة نيللى كريم مؤخراً على بطولة مسلسل جديد للعرض فى رمضان القادم من تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم العمل.

ومن المقرر أن تجمع نيللى جلسات عمل بالمخرج والمؤلف للوقوف على التفاصيل الأولى، تمهيدا لتحديد موعد تصوير العمل خلال الاسابيع القليلة القادمة.

يعد المسلسل الجديد ثانى التجارب الدرامية التى تجمع نيللى بمدحت العدل بعد مسلسل «لأعلى سعر» الذى عرض رمضان ٢٠١٧.