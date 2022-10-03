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نيللي كريم عن العنف الزوجي: وقت الخلاف كل شخص بيطلع أوحش ما عنده

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2022 6:48 مساءً
نيللي كريم

نيللي كريم

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وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة إلى كل امرأة قد تتعرض للعنف من زوجها خلال لقاء نيللي كريم في برنامج عبر قناة “mbc 1″، والذي تحدثت فيه عن تعرض الزوجات للعنف وتجربتها الشخصية في زيجاتها السابقة.

وقالت: مفيش ست معدتش بتجارب صعبة لأن وقت الخلاف وعدم التفاهم كل شخص بيطلع أوحش ما عنده، في ناس بتعديها ويعرفوا يرجعوا لبعض والحياة تستمر، وفي ناس مبتقدرش.

وتابعت موضحة الخطوط الحمراء التي تضعها في حياتها: لما بتسمعي من صديقة أن حصلها حاجة بتقولي استحملت إزاي لو حصلي مش هستحمل، لما بتبقي في نفس الموقف بتستحملي مرة واتنين وتلاتة، بسبب أن بيكون لسه في حب وأن لسه عندك أمل أن الشخص يتصلح وأنه مش هيكررها تاني.

واختتمت نيللي كريم بنصيحة للسيدات: من البداية ما دام العلاقة بقى فيها عدم ارتياح أنصح أن متكملش، لأن مفيش حد بيتغير.

وانتهت نيللي من تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “روز وليلى”، والذى يشاركها البطولة فيه النجمة الكبيرة يسرا وزوجها هشام عاشور وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، وضمن سياق مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محققتيْن مستقلتين يتم التعاقد معهما، لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

على جانب آخر، بدأت نيللى كريم تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد، والذي يحمل اسما مؤقتا “ولو بعد حين”، ويشاركها البطولة جمال سليمان وناهد السباعى وجاري اختيار باقى فريق العمل وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

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