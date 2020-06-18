نيللي كريم: لا أعرف مصير “بـ100 وش 2”

أعلنت المخرجة المصرية كاملة أبوذكري عدم خوضها لسباق دراما رمضان المقبل، وذلك رداً على أنباء تعاقدها على مسلسل “الإمبراطور”، من بطولة الفنان المصري محمد رمضان، والذي يجسد خلاله قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في رمضان المقبل.

وأثار منشور كاملة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تساؤلاً حول مصير الجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش”، الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد نجاحه الكبير وقت عرضه في دراما رمضان المنقضي.

وأكدت بطلة المسلسل الفنانة نيللي كريم، عدم امتلاكها لمعلومة بشأن “بـ100 وش 2″، حيث لم يُحدثها أحد بشأنه إلى الآن، بحسب قولها، مضيفةً أنها تستجم حالياً داخل إحدى المدن الساحلية، وتنتظر تواصل الجهة المنتجة معها خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة “بـ 100 وش” النجوم آسر ياسين وشريف دسوقي وعلا رشدي ومصطفي درويش وكوكبة من الفنانين.