نيللي كريم "مبتعرفش تمثل"؟

كشفت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر عن تفاصيل مكالمة “حزينة” جمعتها بزميلتها نيللي كريم، اشتكت فيها الأخيرة من هجوم “بعض الزملاء عليها” والتقليل من موهبتها، وأكدت فريدة أن نيللي كريم الآن من أفضل الفنانات في تقديم الشخصيات الفنية.

في التفاصيل، روت فريدة القصة كاملة دعما لنيللي كريم عبر حسابها على “فايسبوك”، وقالت: “نيللي ما تحزنيش، حكت لي حبيبتي وصوتها كله مراره واستغراب من هجوم عليها بلا مبرر عن عمل كما قالت من حداشر سنه… هو ذات… دخلت اشوف وتعجبت ليه دلوقتي وايه الحكمه من كلمة مابتعرفش تمثل ولا تقول كلمتين على بعض… من رجل وست زملاء مهنه في برامج مختلفه واحنا كلنا أخوه وليه الكلام ده دلوقتي… وليه ماكانش ساعتها النقد”.

وتابعت: “اسمعيني حبيبتي وانا لا أخاف إلا الله ولا اخشي في الحق لومة لائم… عمله نادره يا نادره ياجادره… علامه فارقه ليكي وسط كل الكوكبه دي وكل اعمالك الخطيره اللي بتدافع عن قضايا… انسي انك تحزني انتي كنتي صعيديه بجداره وبعقل وبفن وعينيكي كانت كلها تشفي وانتقام… والناس حبوا العمل جدا… أنا اختك الكبيره باقوللك انتي سوبر ستار وأحلي صعيديه من تقمصك ضاعت الملامح الأرستقراطية وانطبع برينت على وشك قسما بالله واحده اسمها نادره”.

وأضافت: “استمتعت بمشاهدي قدامك جدا… وقدرتي انتي وماندو تكونوا بجد تستاهلوا عمل باسمكم ودائما… اعملي بالنصيحه دي الدفه عايزين يحولها جميعا باتجاهات معينه ومالو حوليها معاهم وقولي الله انتم ماحصلتوش… النجاح لأي عمل نجاح لنا كلنا لا الورقه ولا الحديده لهم معني جنب تقدير جمهورنا الواعي. وانتاج محترم والمتحدث واختياراتها وعارفين كويس الثمين من الغث”.

وواصلت فريدة سيف النصر قائلة: “نيللي كريم، الفنان النجم بتعمله حاجات مهمه، أخلاقه، سمعته، نوعية أعماله، اتجاهاته، اجتهاداته، قلبه النظيف، حبيبتي هاتحزني اكتر لما تلاقي على سور الازبكيه شهادات وجوائز اترموا لما العمالقه رحلوا ونظفوا البيوت… ولكن الباقي… الأعمال… أعمال صالحه لله وقلوب نظيفه… وأعمال محترمه بتقول كلمه وابداع وفخر لما تتعاد”.

واختتمت: “النجوميه لا تتجزأ لو نقصت في عيون الناس تهتز…انتي احلي صعيديه من الاخر… ولاااااااااااا يهمك..افرحي بنجاحك وبصي للي جاي خلصت طالما فهمتي هاترتاحي… اللي بيحب نيللي زيي، يطبطب عليها ونقول لها معلش مش قصدهم”.