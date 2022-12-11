نيمار لا زال يعاني.. الهزيمة تسببت لي بجرح عميق

حلت هزيمة المنتخب البرازيلي لكرة القدم أمام منتخب كرواتيا كصاعقة محزنة على نجوم منتخب السيليساو وعشاقه، بعد الفشل في الوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022.

نجم المنتخب البرازيلي نيمار لا يزال يعاني من مرارة الهزيمة، وعبر بذلك من خلال حسابه على إنستغرام حيث قال: “أنا محطم نفسيا، الهزيمة تسببت في جرح عميق بالنسبة لي وتركتني في حالة ذهول لمدة 10 دقائق قبل أن أتوقف عن البكاء، وبعدها لم أتوقف أبدا عن البكاء للأسف”.

وجاء هدف نيمار ليعادل الرقم المسجل باسم بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي برصيد 77 هدفا، لكن هذا لم يكن عزاء بالنسبة لنيمار الذي كان يرغب في الفوز بكأس العالم وقد لا تسنح له الفرصة لذلك.

وأضاف نيمار “قاتلنا حتى النهاية، هذا ما أنا فخور به لأنه لم يكن هناك تقصير في المسؤولية والعمل تجاه الفريق، هذا الفريق يستحق والبرازيل تستحق أيضا”.

واختتم نيمار: “أشكركم جميعا على تشجيع فريقنا الوطني، للأسف لم ننجح”.

وكان نيمار قد ألمح (الجمعة 9-12-2022) عقب الهزية منتخبه أمام كرواتيا إلى أنه غير متأكد مما إذا كان سيلعب مرة أخرى مع منتخب بلاده بعدما تجرع خسارة مؤلمة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال نيمار “بصراحة لا أعرف. أعتقد أن أي حديث الآن سيكون سيئا بسبب سخونة اللحظة… ربما لا أفكر بشكل صحيح.

“سيكون من السابق لأوانه القول إن هذه هي النهاية. لكني لا أضمن شيئا أيضا. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل… أريد بعض الوقت للتفكير في الأمر وما أريده لنفسي. لن أغلق الأبواب أمام اللعب مع البرازيل ولا أقول بنسبة 100 في المئة إنني سأعود”.

وقال داني ألفيس زميل نيمار إنه سيعتزل اللعب دوليا لكنه سيواصل اللعب على مستوى الأندية.

وأمام كرواتيا، شن نيمار هجمة في الشوط الإضافي الأول من خارج منطقة الجزاء وتبادل الكرة مرتين في عمق دفاع كرواتيا ثم راوغ الحارس ليسجل هدفه الدولي 77 مع المنتخب معادلا الرقم القياسي للأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي.

لكن بدلا من الحفاظ على تقدمها الطفيف اندفعت البرازيل بحثا عن هدف ثان وتعرضت للعقاب حين تعادل البديل برونو بتكوفيتش من التسديدة الوحيدة لكرواتيا داخل المرمى قبل نهاية الوقت الإضافي ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية.

وفازت كرواتيا بركلات الترجيح لتقابل الفائز من الأرجنتين وهولندا في الدور قبل النهائي.