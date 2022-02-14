نيمار يتأهب للمشاركة في موقعة دوري الأبطال أمام ريال مدريد

بعد غياب عن الملاعب استمر نحو 10 أسابيع يستعد النجم البرازيلي، نيمار، للمشاركة في الموقعة النارية التي ستجمع فريقه، باريس سان جيرمان مع ريال مدريد الإسباني في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية أنه من المتوقع أن يكون نيمار على دكة الاحتياط، وألا يشارك أساسيا في المباراة التي ستجري، غدا الثلاثاء، على استاد “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية.

وكان المهاجم البرازيلي ونجم برشلونة السابق قد عانى إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، ولكنه يأمل أن يساهم في تحقيق الفوز على ريال مدريد قبل أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في إسبانيا في 9 مارس المقبل.

وقد أكمل نجم المنتخب البرازيلي الحصة التدريبية كاملة يوم السبت، مما جعل أطباء باريس سان جيرمان يعبرون عن رضاهم قدرة كاحله على تحمل الإجراءات التنافسية.

ويأمل مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني، ماريسو بوكتينو، أن يشارك نيمار مع ليو ميسي، وكيليان مبابي في المباراة ليشكلوا خطا هجوميا من العيار من الناري والقادر على هز شباك ضيفهم الثقيل وهزيمته.

من جانب آخر، فإن أحد اللاعبين الذي تم استبعاده بشكل نهائي من مواجهة يوم الثلاثاء هو قائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس.

وقد عاد المدافع إلى التدريبات لكنه لم يصل بعد إلى نفس المرحلة مثل نيمار وكان يقوم في الغالب بعمل فردي مع الفيزيائيين وهو يتطلع للتخلص من مشكلة في ربلة الساق.

ويراود راموس الأمل بأن يكون لائقًا للعب دور ما ضد فريقه السابق في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي المقابل، أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى فرنسا من أجل مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتضمنت القائمة قائد وهداف الفريق، كريم بنزيما، والذي كان قد ابتعد عن الملاعب إثر إصابة ألمت به قبل بضعة أسابيع، ولكن من غير المتوقع أن يكون أساسيا، وقد يشارك في شوط الثاني من المباراة على حسب مجرياتها.