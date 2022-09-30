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نيمار يدعم الرئيس جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة

منذ 15 ثانية
نيمار

نيمار

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أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور الخميس تأييده لمساعي الرئيس جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة، حيث أظهر دعمه في مقطع مصور بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في مطلع الأسبوع.

جاء دعم نيمار العلني بعد يوم من زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حاليا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على تويتر، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بكأس العالم للمرة السادسة والذي إذا تحقق سيكون رقما قياسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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