نيمار يرد على أنباء “عرضه للبيع”!

رد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على ما تردد بشأن عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قال نيمار في مقابلة تليفزيونية “حتى الان، لم يبلغني أحد بشيء في هذا الاتجاه”.

واستدرك اللاعب البرازيلي “لكن من جانبي، الموقف واضح تماما، أريد أن أبقى مع بي إس جي”.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت إلى أن إدارة سان جيرمان فتحت الباب أمام بيع نيمار، حال وصول عرض جيد.

ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي، مهاجم الفريق الذي جدد عقده مؤخرا حتى صيف 2025، لا يمانع فكرة رحيل زميله البرازيلي.

يذكر أن نيمار جونيور انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ومدد نيمار، العام الماضي، تعاقده مع النادي الفرنسي 3 مواسم إضافية، ليبقى معه حتى صيف 2025.