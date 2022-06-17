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نيمار يرفض محاولات باريس للتخلص منه

منذ 17 ثانية
نيمار

نيمار

"كووورة"
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يرغب باريس سان جيرمان في التخلص من بعض اللاعبين، من بينهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب راتبه الضخم، والرقم الكبير الذي من الممكن أن يرحل مقابله.

ومع ذلك، لا توجد أي رغبة لدى نيمار في المغادرة، وهو ما أوضحه لكل من تواصل معه من النادي الباريسي، بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ويتقاضى نيمار سنويًا ما يقارب الـ50 مليون يورو، وهو رقم لا يوجد سوى القليل من الأندية الأوروبية القادرة على توفيره له.

ويبقى الأمر الواضح لدى باريس سان جيرمان الآن، أن كيليان مبابي وقع حتى عام 2025، وأن لويس كامبوس بات المستشار الرياضي الجديد للنادي.

لكن عدا ذلك تبقى الأمور غامضة، خاصةً أن يويفا طلب تفسيرًا لميزانية النادي، التي شهدت خسائر تقدر بـ224 مليون يورو.

وأول توابع هذا الأمر، هو حاجة النادي إلى تخفيف قائمة اللاعبين، التي تشمل – وفقًا لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني – أكثر من 600 مليون يورو كأجور، دون احتساب الزيادة الكبيرة في عقد مبابي الجديد.

ويضع سان جيرمان بيع نيمار على رأس أولوياته، أكثر من ليونيل ميسي، خاصةً أن الأخير يتبقى عام في عقده، بينما يمكن للبرازيلي أن يوفر للنادي الأموال برحيله.

ويمر النادي الفرنسي بحالة من عدم الاستقرار، في الوقت الراهن، بينما تحوم الشكوك حول مستقبل عدد من اللاعبين، بسبب ضعف المشاركة الأوروبية للفريق في الموسم الماضي.

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