نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

هنأ نجم منتخب البرازيل نيمار، زميله في نادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد قيادته منتخب الأرجنتين لإحراز كأس العالم – قطر 2022.

ونشر نيمار عبر حسابه على تويتر صورة لميسي وهو يقبل كأس العالم، معلقاً باللغة الإسبانية على الصورة “مبروك يا أخي”.

وحقق نجم الأرجنتين ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد منتخب بلاده لحصد لقب كأس العالم لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر (الأحد 18-12-2022).

وأكمل ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييجو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.