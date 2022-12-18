نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

هنأ نجم منتخب البرازيل نيمار، زميله في نادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد قيادته منتخب الأرجنتين لإحراز كأس العالم – قطر 2022.
ونشر نيمار عبر حسابه على تويتر صورة لميسي وهو يقبل كأس العالم، معلقاً باللغة الإسبانية على الصورة “مبروك يا أخي”.
Felicidades Hermano 👏🏽 #leomessi pic.twitter.com/5XClpQf15y
— Neymar Jr (@neymarjr) December 18, 2022
وحقق نجم الأرجنتين ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد منتخب بلاده لحصد لقب كأس العالم لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر (الأحد 18-12-2022).
وأكمل ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييجو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.