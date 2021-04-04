الأحد 22 شعبان 1442 ﻫ - 4 أبريل 2021 |
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نيمار يوقف خطة التجديد مع سان جرمان بسبب ميسي

منذ ساعتين
نيمار دا سيلفا

نيمار دا سيلفا

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أوقف النجم البرازيلي نيمار مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، مشيرة إلى “احتمال قوي” لعودته إلى برشلونة الإسباني خلال الصيف المقبل، حسب ما كشفته صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية.

وحسب الصحيفة واسعة الانتشار، فإن نيمار قرر عدم تجديد عقده مع بطل فرنسا بعد مؤشرات جديدة ترجح بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، مع عودة رئيس النادي خوان لابورتا.

وبعدما كانت التقارير الصحفية تشير إلى انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان، تجددت التكهنات بشأن عودة نيمار إلى برشلونة لمزاملة النجم الأرجنتيني مرة أخرى، بعد 4 سنوات من الرحيل عن “كامب نو” مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم بتاريخها.

ونقلت “ماركا” عن صحيفة “أرا” الكتالونية، أن نيمار (29 عاما) بات متأكدا من أن ميسي (33 عاما) لن يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم، وأن النجم البرازيلي أبلغ وصيف الدوري الإسباني برغبته في العودة.

ويتفق هذا السيناريو مع ما قاله في وقت سابق أندري كوري، كشاف اللاعبين السابق لنادي برشلونة.

وقال كوري في تصريحات صحفية: “نيمار سيلعب مع ميسي مجددا. ليس في باريس سان جرمان لكن في برشلونة”.

وكشفت “ماركا” أن نيمار على استعداد لـ”تقديم تضحيات مادية” في حال عودته إلى برشلونة، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة دفعته إلى تقليص رواتب لاعبيه.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جرمان في صيف 2022، بينما ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

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