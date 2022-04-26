“نينتندو” ترجئ فيلمها المنتظر “سوبر ماريو” حتى هذا التاريخ

قالت شركة صناعة ألعاب الفيديو اليابانية نينتندو يوم الثلاثاء إنها ستؤجل إطلاق فيلمها الذي يستخدم شخصيات لعبة سوبر ماريو برذرز حتى أبريل نيسان 2023 بدلا من أواخر العام الجاري.

وقالت نينتندو على تويتر إن مواعيد الإطلاق الجديدة عي السابع من أبريل نيسان 2023 في أمريكا الشمالية و28 منه في اليابان.

وتشارك في إنتاج فيلم “سوبر ماريو” شركة “استوديوهات إيلومينيشن”، التي أنتجت أفلام رسوم متحركة شهيرة، منها “Despicable Me” و”Minions”، وفقا لمجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية.

ولا توجد هناك تفاصيل رسمية حتى الآن، حول موعد طرح الفيلم في دور السينما، ولكن ذكرت محطة “بي بي سي” البريطانية، أن هناك مزاعم، وفقا لجدول أعمال “نينتندو”، بأنه من المقرر أن يطرح في عام 2020.

يذكر أن فيلم “سوبر ماريو” الجديد، ليس هو الأول على شاشة السينما؛ فسبقه فيلم من أداء ممثلين، وإنتاج 1993، ويحمل اسم “Super Mario Brothers” وهو من بطولة الممثل البريطاني بوب هوسكنز، ولكنه شكل إخفاقا كبيرا في شباك التذاكر وقتها.