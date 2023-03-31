نيوكاسل يأمل بقلب المعادلة واللحاق بمانشستر يونايتد

أعلن مدرب نيوكاسل إيدي هاو قبل يومين من موقعته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد أنه يأمل بقلب المعادلة واللحاق بفريق “الشياطين الحمر”، إن كان ضمن ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم أو خارج الملاعب.

ويتأخر نيوكاسل الخامس برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن يونايتد الثالث قبل المباراة بينهما على ملعب الأول في “سانت جيمس بارك” الأحد ضمن منافسات المرحلة 29 من “بريميرليغ”.

والتقى الفريقان قبل شهر في نهائي كأس الرابطة، حيث انتهت المباراة لصالح “الشياطين الحمر” الذي يشرف عليهم المدرب الهولندي إريك تن هاغ 2-صفر.

يعتقد هاو الذي تسلم زمام الأمور الفنية في نيوكاسل نهاية عام 2021 بعد الاستحواذ السعودي على النادي أن بامكان فريقه “قلب المعادلة”.

قال مدرب بورنموث وبيرنلي السابق أمام الصحافيين الجمعة أنه يتذكر مواجهته “لعدة أندية بميزانيات أعلى بكثير لسنوات”.

وأضاف: “عندما تصل إلى أعلى مستوى كما نفعل الآن، يصبح الأمر أصعب وأصعب. لكن عليكم أن تثقوا بفريقنا”، موضحاً أن الرغبة في التقدم إلى مراتب أعلى تمر من خلال “العمل بجدية أكثر من أي شخص آخر”.