نيوكاسل يجدد رغبته في التعاقد مع رافينيا

كشفت صحيفة “سبورت” عن مساعي نيوكاسل للتعاقد مع البرازيلي رافينيا من برشلونة في السوق الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يبحث عن مهاجمين أقوياء ورفيعي المستوى لتعزيز قوة الفريق للموسم المقبل.

وحاول نيوكاسل التعاقد مع رافينيا عندما كان مع ليدز يونايتد قبل أن ينضم اللاعب البرازيلي لبرشلونة، حيث إن رغبة رافينيا في ارتداء قميص النادي الكتالوني حاسمة.

وأشارت “سبورت” إلى أن نيوكاسل لن يدخر أي نفقات للعودة إلى صفوة الأندية الأوروبية، مع اقتراب الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ مشاركته في موسم 2002/2003 حيث وصل لدور الـ16.

وبات نيوكاسل على استعداد لتحقيق قفزة نوعية وبالتالي فإنه بحاجة إلى تعزيز صفوفه بصفقات قوية في السوق الصيفي.

وبعد أن تم الاستحواذ على النادي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 353 مليون يورو في أكتوبر 2021 وعدم القدرة على الاستثمار بشكل مفرط في السوق بسبب “اللعب المالي النظيف”، فإن المالكين على استعداد لدفع المال اللازم لتعزيز الفريق بضم ثلاثة أو أربعة عناصر جديدة وسيكون رافينيا واحدًا منهم.

وإلى جانب رافينيا سيحاول نيوكاسل التعاقد مع فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وهو المطلوب من برشلونة.

ووقع رافينيا لبرشلونة العام الماضي مقابل 57 مليون يورو ولديه عقد حتى عام 2027 ومع ذلك فإن غضبه المستمر عندما يقرر تشافي مدرب برشلونة استبداله لا يواجه بالقبول في برشلونة.

وهناك عامل مهم آخر وهو أن رافينيا لا يريد اللعب في الجهة اليسرى ويفضل اللعب على اليمين، وهو المركز الذي يفضل فيه تشافي بشكل واضح الاعتماد على الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبرشلونة من جهته مطالب بشكل عاجل بتخفيض كتلة الرواتب بمقدار 200 مليون يورو، وفقًا للحسابات الداخلية، وبالتالي فإنه يجب أن يحصل النادي على 100 مليون من الصفقات كما قالت “سبورت”.

وشارك رافينيا في 41 مباراة مع برشلونة بواقع 2357 دقيقة سجل فيها 9 أهداف وصنع 9.