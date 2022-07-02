نيوكاسل يكمل إجراءات التعاقد مع الهولندي سفين بوتمان

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه أكمل إجراءات التعاقد مع الهولندي سفين بوتمان مدافع نادي ليل الفرنسي لمدة خمس سنوات. ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما انضم مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (42.33 مليون دولار).

وقال بوتمان “السعادة لا تسعني ولا أطيق الانتظار لخوض هذه المغامرة الجديدة.

“التوقيع لنيوكاسل أسعد يوم في حياتي. عملت بكل جد وإخلاص من أجل الوصول إلى هذه اللحظة وأنا سعيد بذلك.

“وضع نيوكاسل خطة طويلة الأمد للوصول إلى القمة والنادي ينافس في الدوري الممتاز أفضل مسابقة في أوروبا.

“الصفقة كلها رائعة وأتطلع الآن لمقابلة الجماهير وزملائي الجدد”.

وأصبح نيوكاسل يملك ميزانية انتقالات أكبر من المعتاد بعد استحواذ تحالف بقيادة جهات سعودية على النادي في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبوتمان ثالث صفقة يبرمها نيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد بعد انضمام الحارس نيك بوب والمدافع مات تارجت.

وفاز بوتمان، الذي لم يلعب لمنتخب هولندا الأول حتى الآن، بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2020-2021 خلال موسمين قضاهما في فرنسا.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “أنا سعيد بانضمام سفين. إنه لاعب قوي جدا بدنيا وفنيا ويتمتع بشخصية رائعة.