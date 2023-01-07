نيوكاسل يودع كأس إنجلترا بخسارة قاسية أمام شيفيلد وينزداي

تعرض نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصدمة أمام شيفيلد وينزداي المنتمي للدرجة الثالثة (السبت 7-1-2023)، بخسارته خارج أرضه 2-1 ليودع كأس الاتحاد من الدور الثالث.

وتراجع نيوكاسل، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز، بهدفين من جوش وينداس لاعب وينزداي في الشوط الثاني.

افتتح وينداس التسجيل بعد أن أنهى تحركا معقدا في الدقيقة 52 قبل أن يضاعف تفوق فريقه عندما تجاوز بهدوء حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا في وقت لاحق من الشوط ذاته بعد مروره من ثغرة في دفاع نيوكاسل.

وقال دارين مور مدرب وينزداي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إنها واحدة من أكثر اللحظات التي أفتخر بها في مسيرتي التدريبية حتى الآن.

“أنا سعيد حقا للجميع في النادي وسعيد باللاعبين. لقد واجهنا فريقا جيدا حقا وقدمنا أداء مميزا”.

وكان فريق نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو هو المهيمن بنسبة استحواذ تبلغ 76 في المئة و22 تسديدة مقارنة بتسعة لأصحاب الأرض، لكن نيوكاسل فشل في تحقيق أقصى استفادة من ذلك.

ونجح برونو جيمارايش في تقليص الفارق لنيوكاسل في الدقيقة 69 عندما سجل من مسافة قريبة بعد تصدى كاميرون داوسون لمحاولة سابقة لكريس وود اثر ركلة ركنية، لكن الهدف لم يكن أكثر من تسرية على نفوس مشجعي نيوكاسل.

وكان الحارس داوسون حاضرا طوال المباراة للحفاظ على حلم وينزداي في الانتصار.