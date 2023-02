هؤلاء هم الفائزون في حفلة جوائز بافتا 2023

أُسدل الستار عن الحفلة السنوية المرموقة لتوزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، الشهيرة بالـ “بافتا”، والتي شهدت عدة مفاجآت كانت أهمها وأولها حضور الأمير وليام وكيت ميدلتون الحدث بعد غياب جعل الجمهور في حماس وتشويق لرؤيتهما مجددًا على السجادة الحمراء. كما شهدت الحفلة تكريم مؤثر للراحلة الملكة إليزابيث، من النجمة هيلين ميرين، التي فازت بجائزة أوسكار وبافتا عن دورها في تجسيد الملكة إليزابيث الثانية.

إليكم القائمة الكاملة للحاصلين على جوائز بافتا في نسختها الـ76:

أفضل فيلم

All Quiet on the Western Front

أفضل فيلم بريطاني

All Quiet on the Western Front

The Banshees of Inisherin

أفضل كاتب بريطاني “مخرج أو منتج”

شارلوت ويلز، Aftersun أفضل فيلم ليس باللغة الإنجليزية All Quiet on the Western Front

أفضل فيلم وثائقي

Navalny

أفضل فيلم رسوم متحركة

Guillermo del Toro’s Pinocchio

أفضل مخرج

إدوارد بيرغر، All Quiet on the Western Front

أفضل سيناريو أصلي

مارتن ماكدونا، The Banshees of Inisherin

أفضل سيناريو مقتبس

إدوارد بيرغر وإيان ستوكيل وليزلي باترسون، All Quiet on the Western Front

أفضل ممثلة

كيت بلانشيت، TÁR

أفضل ممثل

أوستن بتلر، Elvis

أفضل ممثلة مساعدة

كيري كوندون ، The Banshees of Inisherin

أفضل ممثل مساعد

باري كيوغان، The Banshees of Inisherin

أفضل موسيقى تصويرية

فولكر بيرتلمان، All Quiet on the Western Front

أفضل فريق عمل

نيكي باريت، دينيس شاميان، Elvis

أفضل تصوير سينمائي

جيمس فريند، All Quiet on the Western Front

أفضل مونتاج سينمائي

بول روجرز، Everything Everywhere All At Once

أفضل إنتاج

فلورنسيا مارتن، أنتوني كارلينو، Babylon

أفضل تصميم أزياء

كاثرين مارتن، Elvis

المكياج والشعر

شين توماس، لويز كولستون، مارك كولييه وباري جاور، Elvis

أفضل صوت

لارس جينسل وفرانك كروس وفيكتور براشيل وماركوس ستيملر، All Quiet on the Western Front

المؤثرات البصرية الخاصة

ريتشارد بانيهام، دانيال باريت، جو ليتيري وإريك سايندون، Avatar: The Way of Water

الرسوم المتحركة البريطانية القصيرة

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

فيلم بريطاني قصير

An Irish Goodbye توم بيركلي، روز وايت

النجم الصاعد – تصويت الجمهور

إيما ماكي