الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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هؤلاء هم الفائزون في حفلة جوائز بافتا 2023

منذ ساعة واحدة
جوائز بافتا

جوائز بافتا

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أُسدل الستار عن الحفلة السنوية المرموقة لتوزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، الشهيرة بالـ “بافتا”، والتي شهدت عدة مفاجآت كانت أهمها وأولها حضور الأمير وليام وكيت ميدلتون الحدث بعد غياب جعل الجمهور في حماس وتشويق لرؤيتهما مجددًا على السجادة الحمراء. كما شهدت الحفلة تكريم مؤثر للراحلة الملكة إليزابيث، من النجمة هيلين ميرين، التي فازت بجائزة أوسكار وبافتا عن دورها في تجسيد الملكة إليزابيث الثانية.

إليكم القائمة الكاملة للحاصلين على جوائز بافتا في نسختها الـ76:

أفضل فيلم
All Quiet on the Western Front

أفضل فيلم بريطاني
All Quiet on the Western Front

أفضل فيلم بريطاني
The Banshees of Inisherin

أفضل كاتب بريطاني “مخرج أو منتج”

شارلوت ويلز، Aftersun أفضل فيلم ليس باللغة الإنجليزية All Quiet on the Western Front

أفضل فيلم وثائقي
Navalny

أفضل فيلم رسوم متحركة
Guillermo del Toro’s Pinocchio

أفضل مخرج
إدوارد بيرغر، All Quiet on the Western Front

أفضل سيناريو أصلي
مارتن ماكدونا، The Banshees of Inisherin

أفضل سيناريو مقتبس
إدوارد بيرغر وإيان ستوكيل وليزلي باترسون، All Quiet on the Western Front

أفضل ممثلة
كيت بلانشيت، TÁR

أفضل ممثل
أوستن بتلر، Elvis

أفضل ممثلة مساعدة
كيري كوندون ، The Banshees of Inisherin

أفضل ممثل مساعد
باري كيوغان، The Banshees of Inisherin

أفضل موسيقى تصويرية
فولكر بيرتلمان، All Quiet on the Western Front

أفضل فريق عمل
نيكي باريت، دينيس شاميان، Elvis

أفضل تصوير سينمائي
جيمس فريند، All Quiet on the Western Front

أفضل مونتاج سينمائي
بول روجرز، Everything Everywhere All At Once

أفضل إنتاج
فلورنسيا مارتن، أنتوني كارلينو، Babylon

أفضل تصميم أزياء
كاثرين مارتن، Elvis

المكياج والشعر
شين توماس، لويز كولستون، مارك كولييه وباري جاور، Elvis

أفضل صوت
لارس جينسل وفرانك كروس وفيكتور براشيل وماركوس ستيملر، All Quiet on the Western Front

المؤثرات البصرية الخاصة
ريتشارد بانيهام، دانيال باريت، جو ليتيري وإريك سايندون، Avatar: The Way of Water

الرسوم المتحركة البريطانية القصيرة
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

فيلم بريطاني قصير
An Irish Goodbye توم بيركلي، روز وايت

النجم الصاعد – تصويت الجمهور
إيما ماكي

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