هؤلاء هم الفائزون في حفلة جوائز بافتا 2023

أُسدل الستار عن الحفلة السنوية المرموقة لتوزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، الشهيرة بالـ “بافتا”، والتي شهدت عدة مفاجآت كانت أهمها وأولها حضور الأمير وليام وكيت ميدلتون الحدث بعد غياب جعل الجمهور في حماس وتشويق لرؤيتهما مجددًا على السجادة الحمراء. كما شهدت الحفلة تكريم مؤثر للراحلة الملكة إليزابيث، من النجمة هيلين ميرين، التي فازت بجائزة أوسكار وبافتا عن دورها في تجسيد الملكة إليزابيث الثانية.
إليكم القائمة الكاملة للحاصلين على جوائز بافتا في نسختها الـ76:
أفضل فيلم
All Quiet on the Western Front
أفضل فيلم بريطاني
All Quiet on the Western Front
أفضل فيلم بريطاني
The Banshees of Inisherin
أفضل كاتب بريطاني “مخرج أو منتج”
شارلوت ويلز، Aftersun أفضل فيلم ليس باللغة الإنجليزية All Quiet on the Western Front
أفضل فيلم وثائقي
Navalny
أفضل فيلم رسوم متحركة
Guillermo del Toro’s Pinocchio
أفضل مخرج
إدوارد بيرغر، All Quiet on the Western Front
أفضل سيناريو أصلي
مارتن ماكدونا، The Banshees of Inisherin
أفضل سيناريو مقتبس
إدوارد بيرغر وإيان ستوكيل وليزلي باترسون، All Quiet on the Western Front
أفضل ممثلة
كيت بلانشيت، TÁR
أفضل ممثل
أوستن بتلر، Elvis
أفضل ممثلة مساعدة
كيري كوندون ، The Banshees of Inisherin
أفضل ممثل مساعد
باري كيوغان، The Banshees of Inisherin
أفضل موسيقى تصويرية
فولكر بيرتلمان، All Quiet on the Western Front
أفضل فريق عمل
نيكي باريت، دينيس شاميان، Elvis
أفضل تصوير سينمائي
جيمس فريند، All Quiet on the Western Front
أفضل مونتاج سينمائي
بول روجرز، Everything Everywhere All At Once
أفضل إنتاج
فلورنسيا مارتن، أنتوني كارلينو، Babylon
أفضل تصميم أزياء
كاثرين مارتن، Elvis
المكياج والشعر
شين توماس، لويز كولستون، مارك كولييه وباري جاور، Elvis
أفضل صوت
لارس جينسل وفرانك كروس وفيكتور براشيل وماركوس ستيملر، All Quiet on the Western Front
المؤثرات البصرية الخاصة
ريتشارد بانيهام، دانيال باريت، جو ليتيري وإريك سايندون، Avatar: The Way of Water
الرسوم المتحركة البريطانية القصيرة
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
فيلم بريطاني قصير
An Irish Goodbye توم بيركلي، روز وايت
النجم الصاعد – تصويت الجمهور
إيما ماكي