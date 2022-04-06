هاتريك بنزيما يقود ريال مدريد لفوز عريض على تشيلسي في دوري الأبطال

قطع ريال يقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه المُستحق على مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه للفوز على نظيره تشيلسي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، في إطار دور نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبدع بنزيما، في مباراة التي جمعت ريال مدريد وتشيلسي على أرض معقل الأخير “ستامفورد بريدج”، بتسجيله لثلاثية.

وسجل “الحكومة” أهداف اللقاء عند الدقيقة 21 و24 من زمن الشوط الأول، وعند الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني بعد تمريرة خاطئة من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب الألماني كاي هافيرتز عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بنزيما أصبح أول لاعب فرنسي يسجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا في التاريخ، وأول من يفعل ذلك في بطولة أوروبية منذ فونتاين في موسم (1958-1959)”.

وأضافت الشبكة: “كريم بنزيما هو أول لاعب في ريال مدريد، يسجل 6 أهداف متتالية للفريق في دوري أبطال أوروبا”.

وبلغ تشيلسي دور الثمانية من البطولة الأوروبية على حساب ليل، أما ريال مدريد على حساب باريس سان جيرمان.

وسيلعب ريال مدريد مباراة الإياب على ملعبه “سانتياغو بيرنابيو” أمام تشيلسي في 12 أبريل/نيسان الجاري.