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هاتريك بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على ألميريا

منذ 14 دقيقة
كريم بنزيما- رويترز

كريم بنزيما- رويترز

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أحرز كريم بنزيما ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليقود ريال مدريد للتعافي من خسارته أمام جيرونا في الجولة الماضية والفوز 4-2 على ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وقبل ست جولات على النهاية، تمسك ريال بآماله الضعيفة في الاحتفاظ باللقب بعدما أصبح رصيده 68 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستضيف ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

وافتتح بنزيما التسجيل بعد مرور خمس دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر من فينيسيوس جونيور، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة بعد مهارة فردية مذهلة من رودريجو.

وأحرز بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبت بعدما تعرض لوكاس فاسكيز لخطأ داخل المنطقة.

وقلص لازارو الفارق لألميريا بعد ثلاث دقائق لكن ريال استعاد فارق ثلاثة أهداف بعد الاستراحة بواسطة رودريجو بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا.

وأهدر ريال عدة فرص لتعزيز التقدم بواسطة رودريجو وفينيسيوس وبنزيما، كما سدد ماركوس أسينسيو مرتين في إطار المرمى، قبل أن يقلص ألميريا الفارق بواسطة لوكاس روبرتون بعد خطأ من توني كروس.

    المصدر :
  • رويترز

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