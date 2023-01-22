الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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هاتريك جديد لهالاند.. سيتي يفوز على ولفرهامبتون بثلاثية

منذ 26 دقيقة
إرلينغ هالاند

إرلينغ هالاند

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أحرز ماكينة الأهداف إرلينغ هالاند ثلاثة أهداف مرة أخرى خلال موسمه المذهل ليهدي مانشستر سيتي الفوز 3-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وسيطر سيتي على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف بضربة رأس من هالاند بعد تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين في الدقيقة 40.

وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يضيف سيتي الهدف الثاني، حيث نفذ هالاند ركلة جزاء بعد خطأ ضد إيلكاي جندوجان عقب الاستراحة بخمس دقائق. وأكمل المهاجم النرويجي الثلاثية بعد تمريرة رياض محرز.

وقلص سيتي حامل اللقب الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين، لكن الفريق اللندني خاض مباراتين أقل، وسيلعب اليوم مع مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة. ويأتي ولفرهامبتون بالمركز 17.

    المصدر :
  • رويترز

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