هاجر لصوت بيروت إنترناشونال: نجاح أغنيتي المصرية "ملهمي" أفرحني

هاجر الخشاب مطربة سعودية شابة تشق طريقها نحو النجومية بخطى ثابتة وهي تحرص على تقديم أغنيات مميزة وآخرها أغنية باللهجة المصرية بعنوان “ملهمي” وفي حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” تتحدث عن أعمالها.

هل يمثل اختيارك لأغنية “ملهمي” اللون المفضل بالنسبة إليك ؟

أغنية “ملهمي” من الألوان الغنائية المفضلة كونها تجمع بين غناء البوب العربي واللحن الجميل وهي ثمرة تعاوني الأول مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحّن الأغنية.

كيف تصفين ردود الفعل الأولى بعد إطلاق الأغنية أخيراً؟

ردود الفعل كانت ممتازة وحققنا عدد مشاهدات مرتفع خلال أيام بعد طرحها على “يوتيوب” حيث وصلنا إلى المليون مشاهدة مما اعتبره مؤشرا على نجاح الأغنية.

ما هو الدافع وراء انتقالك من الصيدلة إلى الغناء ؟

انتقلت من الصيدلة للغناء بدافع الشغف لأنني كنت أحب الغناء وهو الحلم الذي كنت أسعى إلى تحقيقه ، وكنت محظوظة لان المملكة احتضنتني بفضل رؤية سمو الامير محمد بن سلمان والتطور الذي شهدته المملكة في الفترة الأخيرة. وكان لي الحظ في تطوير موهبتي والمشاركة في حفلات كبيرة مما شكّل دافعاً للاستمرار في الغناء ومتابعة مشواري الفني.

أخبرينا عن تجربة غناء “الكوفرز” التي اشتهرت من خلالها؟

طبعا تجربة غناء “الكوفرز” تضفي طابعاً جديداً للأغنية وكنت أحببت مشاركة إغنيات الكوفرز القديمة والجديدة التي لاقت إعجاب الجمهور ونجاحاً كبيراً. ولكنني حالياً في هذه السنة أركّز على إنتاج أغنياتي الخاصة حيث أطلقت أغنية “ملهمي” ولديّ 3 أغنيات جديدة سيتم إطلاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

كيف تصفين تجربة التعاون مع ملحن وكاتب أغنية ملهمي عزيز الشافعي ؟

كانت تجربة رائعة سررت بها للغاية، لان الاغنية تتحّول مع الأستاذ عزيز الشافعي إلى نوع من إدمان مع مرور الوقت، كما سررت بكتابته لكلمات الأغنية أيضاً والتجربة كلها فوق الخيال.

ما هي التحديات التي تواجه هاجر في مسيرتك الفنية ومن يساندك ؟

الحمد لله مع الإنفتاح والسوشيال ميديا لم تعد التحديات كبيرة كما كانت عليه في السابق .ولكن الوصول إلى المسارح الكييرة هو من أبرز التحديات علما أنني شاركت في الغناء في مهرجانات كبيرة خلال موسم الرياض وفي مهرجانات أبها والطائف وغيرها .ولكن يبقى حلم المشاركة في أكبر المهرجانات في السعودية والوطن العربي مثل قرطاج وجرش وغيرهاوالوصول إلى القيمين على المهرجانات البارزة هو من أبرز التحديات.

أية مشاركة غنائية أو تجربة تركت أثراً في نفسك خلال مشوارك الفني ؟

شاركت مشاركة مهمة في إثراء في احتفالية لمدة 6 ايام كانت عن أجواء القاهرة ، حيث قدمت يومياً وصلة لمدة 4 ساعات متواصلة من الأغنيات المصرية .وقد زار المهرجان 16 ألأف زائر مما شكّل فرصة للتفاعل مع الجمهور وتجربة رائعة.

من هم نجوم الغناء المفضلين لديك ؟

من نجوم الغناء المفضلين لدّي ، اعشق وردة وإحساسها ، محمد عبده وهو ملك المسرح وأصالة وأنغام ومي فاروق وشيرين وريهام عبد الحكيم وأسماء كثيرة غير قابلة للحصر.

ما هي مشاريع هاجر الفنية المقبلة وجديدك بعد ملهمي ؟

سأقدم أغنيتين باللون الدرامي بعد أغنية “ملهمي” الرومانسية المليئة بالطاقة الإيجابية , تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين مثل عمرو الشاذلي وغيره وقريباً سيتم إطلاقهما.