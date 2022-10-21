هارغريفز: صلاح ورونالدو يعانيان المشكلة نفسها

رأى نجم مانشستر يونايتد السابق، الإنكليزي “أوين هارغريفز”، أنّ المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو يعانيان نفس المشكلة هذا الموسم.

وواجه مهاجم ليفربول، صلاح، على غرار هدّاف مانشستر يونايتد، رونالدو بداية صعبة مع بداية الموسم الحالي للدوري الإنكليزي، حيث كافح المصري والبرتغالي لتسجيل الأهداف بانتظام.

صلاح سجّل ثلاثة أهداف فقط خلال 10 مباريات خاضها في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بينما اكتفى رونالدو بتسجيل هدف واحد في الدوري علمًا بأنه بدأ على دكة البدلاء في غالبية المباريات، إذ شارك أساسيا مرتين فقط.

ويشعر هارغريفز أن صلاح لا يزال أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم الإنكليزية، وحتى اللاعبون الكبار مثل رونالدو يعانون أحيانا من جفاف في الأهداف.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “dailypost”، قال الدولي الانكليزي: “ما حدث مع صلاح يشبه ما يحدث مع رونالدو، لكنّ صلاح بالتأكيد هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري، مشاهدته ممتعة”.

وأضاف: “أستطيع أن أضمن لكم أنّ صلاح سيسجّل المزيد من الأهداف مع توالي مباريات الموسم الحالي”.