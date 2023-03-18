هارفي بارنز يهدي ليستر سيتي هدف التعادل مع برنتفورد

أحرز هارفي بارنز هدفا رائعا في الشوط الثاني ليمنح ليستر سيتي التعادل 1-1 مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أن فريقه أنهى المباراة بعشرة لاعبين (السبت 18-3-2023).

وتقدم ماتياس ينسن بهدف لبرنتفورد في الدقيقة 32 حيث سدد كرة بقدمه اليسرى أبدلت اتجاهها ليصل إلى هدفه الرابع في خمس مباريات على أرضه في الدوري.

ولم يسدد ليستر أي كرة على المرمى في الشوط الأول، لكن بارنز أنقذ الفريق بعد الاستراحة بسبع دقائق.

وأرسل جيمس ماديسون الكرة إلى بارنز الذي سدد كرة ساقطة بشكل رائع داخل الشباك.

وتلقى ليستر ضربة بطرد لاعبه البديل شاندون بابتيست بسبب الحصول على إنذارين في غضون أربع دقائق وتلقى البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.

وبقي ليستر في المركز 16 برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن إيفرتون ويتقدم بنقطة واحدة على وست هام يونايتد صاحب المركز 18.

ويأتي برنتفورد في المركز الثامن ويتأخر بفارق الأهداف عن ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون.