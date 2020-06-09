هاري بوتر ينضم لكتيبة منتقدي رولينغ

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انضم الممثل البريطاني دانيال رادكليف الذي جسد على الشاشة شخصية هاري بوتر، الثلاثاء إلى منتقدي كاتبة هذه السلسلة الناجحة ج. ك. رولينغ المتهمة بكتابة تغريدة على «تويتر» تنطوي على كراهية للمتحولين جنسياً.

وأثارت الكاتبة الشهيرة انتقادات بعض مستخدمي الإنترنت بعد مشاركتها مقالا عن «الأشخاص الذين لديهم دورة شهرية»، مرفقة الرسالة بسؤال عن الطريقة الأنسب لتسمية هؤلاء الأشخاص مع إيحاء بأن هؤلاء هم حصراً من النساء.

وذكّر البعض في انتقاداتهم للكاتبة بأن الرجال المتحولين جنسياً لديهم دورة شهرية فيما النساء المتحولات ليست لديهن هذه الدورة.

وقال دانيال رادكليف في رسالة مفتوحة نشرها موقع داعم لمجموعات المتحولين جنسياً إنه رغم كون ج. ك. رولينغ “مسؤولة بلا أدنى شك عن المجرى الذي اتخذته حياتي، أشعر أني ملزم كإنسان أن أقول أمراً ما حاليا“.ً

وأضاف الممثل البالغ 30 عاماً «إلى جميع الذين شعروا بأن هذا الأمر لطّخ تجربتهم مع الكتب، أنا آسف للغاية».

كذلك دعا إلى التركيز على «المضامين الثمينة في هذه القصص» بما يشمل «قوة الحب» و«التنوع» وأيضاً بأن “الأفكار العقائدية عن النقاء تقود إلى قمع المجموعات الضعيفة“.