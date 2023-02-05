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بعد 53 عاماً.. كين يتربع على عرش هدافي توتنهام

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 7:17 مساءً
هاري كين

هاري كين

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أصبح هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير بعدما وصل إلى 276 هدفا مع النادي اللندني مستفيدا من هز شباك مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل كين الهدف في الدقيقة 15 ليمنح توتنهام التقدم وحظي بتحية حارة من مشجعي توتنهام في الاستاد.

وكان كين قائد إنجلترا قد عادل الرقم القياسي للراحل جيمي جريفيز عندما سجل هدف الانتصار أمام فولهام الشهر الماضي.

واستمر رقم جريفيز القياسي صامدا منذ عام 1970.

وسجل كين 267 هدفا في 416 مباراة مع النادي في كل المسابقات بينما جاءت أهداف جريفيز في 379 مباراة.

ووصل كين اليوم إلى هدفه رقم 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    المصدر :
  • رويترز

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