هاري كين يمنح توتنهام فوزاً ثميناُ على برايتون

ألحق توتنهام هوتسبير بمنافسه برايتون آند هوف ألبيون خسارته الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد هدف بضربة رأس من المهاجم هاري كين (السبت 8-10-2022).

وعاد توتنهام إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في مباراة قمة أمام أرسنال في الجولة الماضية ليصبح الآن على بعد ثلاث نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع برايتون إلى المركز السادس.

ويأتي الانتصار في توقيت مهم لتوتنهام تكريما لمدرب اللياقة البدنية صاحب الشعبية جيان بييرو فنتروني الذي توفي عن 61 عاما منذ يومين بينما كان مواطنه المدرب أنطونيو كونتي مفعما بالمشاعر خلال دقيقة الصمت قبل انطلاق المباراة.

وقال كين قائد إنجلترا لشبكة سكاي سبورتس “كان الأسبوع صعبا علينا… وكان من الجيد تحقيق الفوز”، بينما قال زميله رايان سيسينيون إنه كان يجب على اللاعبين “الأداء بقوة اليوم”.

وأضاف سيسينيون “بكل تأكيد كنا نريد الفوز من أجله، ولحسن الحظ تحقق ذلك. من الصعب اللعب هنا ولقد تابعنا نتيجة هذا الفريق في ضيافة ليفربول (تعادل 3-3) وكان من الجيد لنا أن نحضر إلى هنا ونخرج بشباك نظيفة ونحقق الفوز. نريد المضي قدما”.

وتقدم توتنهام بهدف في الدقيقة 22 عندما أرسل سون هيونج-مين كرة عرضية حولها ببراعة زميله كين برأسه إلى داخل الشباك ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.

واختار أنطونيو كونتي مدرب توتنهام على غير العادة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط بوجود إيف بيسوما، لاعب برايتون السابق، ثم اكتفى بالدفاع بعد التقدم في النتيجة معتمدا على الهجمات المرتدة.

وحاول برايتون الضغط بقوة لإدراك التعادل وصنع عدة فرص أنقذها الحارس هوجو لوريس رغم اقتراب لويس دانك وسولي مارش من التسجيل.

وبدا برايتون حريصا على نيل رضا المشجعين في أول مباراة للمدرب روبرتو دي تسيربي على أرضه واستمر في التقدم للهجوم بعد الاستراحة بينما صنع توتنهام أيضا بعض الفرص، مع أداء دفاعي قوي للفريقين.

وأصبح توتنهام أول فريق يفوز في ضيافة برايتون منذ انتصاره هناك في مارس آذار من العام الماضي.

وقال دي تسيربي مدرب برايتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يجب أن أعترف أن نتيجة اليوم غير عادلة. بعد أول 15 دقيقة كان الفريق الوحيد في أرض الملعب هو برايتون”.

وأضاف “لا أؤمن بالحظ وغياب الحظ. أدى اللاعبون بشكل رائع اليوم، لكن عندما يؤدي فريق واحد كما لعبنا اليوم فهذه رسالة جيدة للدوري من أجل المستقبل”.