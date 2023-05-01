الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023 |
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هاري كين ينتقد بدايات توتنهام السيئة للمباريات.. "غير مقبولة"!

منذ 3 دقائق
هاري كين مهاجم "توتنهام"

هاري كين مهاجم "توتنهام" (رويترز)

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تحدث توتنهام هوتسبير مرارا عن الحاجة إلى تعزيز سجله الدفاعي بعد تراجع واضح في الأسابيع الأخيرة، لكن المهاجم هاري كين قال إنه حان الوقت لترجمة الأقوال إلى أفعال بعد استقبال أهداف مبكرة مجددا.

وتقدم ليفربول 3-صفر على توتنهام في أنفيلد في أول 15 دقيقة أمس الأحد، ورغم أن النادي اللندني أدرك التعادل 3-3، فإن ديوجو جوتا أحرز هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

واستقبل توتنهام خمسة أهداف في أول 21 دقيقة خلال الخسارة 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد، وتأخر بهدف مبكر بعد مرور سبع دقائق فقط خلال التعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس الماضي.

وقال كين إن أداء توتنهام في بداية مباراة أمس الأحد أظهر أن الفريق لم يتعلم من الدروس السابقة.

وأضاف كين لشبكة سكاي سبورتس “هذه ليست أول مرة يحدث فيها ذلك هذا الموسم. نحتاج إلى التعامل مع المباريات الكبيرة بشكل أفضل”.

وتابع “لقد أظهرنا أن بوسعنا العودة في المباريات، وأن نفعل ذلك خارج أرضنا في أنفيلد يؤكد أن لدينا الإمكانات، لكن من الصعب الحديث عن بداية المباريات بمثل هذه الطريقة وهذا أمر غير مقبول”.

وأكد ريان ميسون مدرب توتنهام المؤقت أنه ينبغي على اللاعبين أن يكونوا على أهبة الاستعداد من صفارة البداية.

وأبلغ ميسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إذا لم تكن جاهزا لبدء المباريات بشراسة، فإنك ستستقبل الأهداف، وهذا أمر صعب أن نتأخر 3-صفر بعد هذا الوقت”.

وأضاف “طريقة استقبال الهدف الأخير تجعل من المستحيل قبول ذلك. أحتاج إلى الحديث إلى اللاعبين حول ذلك، ونحتاج إلى التعامل مع الأمر وأن نفعل ذلك بسرعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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