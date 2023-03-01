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هاري وميغان سيفقدان منزلهما الثاني في بريطانيا

منذ 51 دقيقة
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

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سيفقد الأمير هاري وزوجته ميغان المنزل الذي اعتادا السكن فيه وهما في بريطانيا، إذ عرضه الملك تشارلز على أخيه الأمير آندرو للسكن فيه، لكن آندرو رفض هذا العرض، وغف ما أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أمس الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن قرار تشارلز يأتي في أعقاب التصريحات المسيئة لهاري وميجان عن تشارلز والد هاري وعن الأمير وليام شقيق هاري الأكبر وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكراته الأخيرة وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وورد في الصحيفة أن منزلهما السابق، وهو فروجمور كوتيدج، عُرض على الأمير آندرو، وهو شقيق الملك الأصغر، الذي أُجبر على التخلي عن دوره الملكي بسبب علاقته بجيفري إبستاين الأمريكي المدان باعتداءات جنسية. لكن آندرو يريد البقاء في منزله الحالي القريب.

وقال قصر بكنجهام إنه لن يعلق على التقرير. وقال مصدر من العائلة المالكة إن أي مناقشات من هذا القبيل ستكون مسألة عائلية خاصة. ولم يرد تعليق من مكتب هاري.

وانتقل هاري وميجان إلى فروجمور كوتيدج داخل أراضي قلعة وندسور غربي لندن عقب زواجهما في 2018.

وبعد التخلي عن واجباتهما الملكية في 2020، انتقلا إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة لبدء حياة جديدة ومسيرة مهنية جديدة، لكن فروجمور كوتيدج ظل منزلهما في بريطانيا. ووافقا أيضا على سداد 2.4 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على تجديد المنزل.

    المصدر :
  • رويترز

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