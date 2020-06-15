هازال كايا تكشف عن رأيها الصريح بالمثليين… فماذا عن ابنها؟

أثارت الممثلة التركية هازال كايا جدلاً بين بعض الجمهور التركي بعدما أبدت رأيها الصريح بالمثلية الجنسية وتحديداً بعدما سألها أحد الصحافيين الذين يلاحقون المشاهير في الشارع عمّا سيكون ردّ فعلها إذ اكتشفت أن ابنها مثلي حينما يكبر.

وسألها أحد الصحافيين: “ماذا تفعلين إذا أصبح ابنك مثلي الجنس؟”. فأجابت كايا بأنها ستدعم ابنها في أي طريق يختارها، وقالت: “لا يهمني مطلقاً، ماذا يمكنني أن أفعل؟ إنه جزء مني، وليست لي رغبة في توجيهه، لذا سأقف بجانبه وأدعمه في أي شيء”.

والجدير بالذكر أن لكايا طفل يدعى فكرت علي من زوجها المخرج التركي علي أتاي. وهي تطلّ على شاشة mtv في مسلسل “حكايتنا”.