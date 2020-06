هاشتاغ في حب ميريام فارس.. “لن يطول الانتظار”

وتصدّر الهاشتاغ قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر “تويتر” محققًا نسبة تداول مرتفعة في لبنان وعدد من البلدان العربية.

من جانبها شكرت ميريام جمهورها على هذه المبادرة اللطيفة وأكدت من خلال تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في “تويتر” أنها بدورها اشتاقت لهم؛ وأضافت ميريام أن انتظار محبّيها لن يطول كثيرًا بعد اليوم خاصةً أنها بصدد طرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة.

وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت عدّة أغنيات من ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

واعتادت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، مشاركة متابعيها بأدق تفاصيل يومها خلال فترة الحجر المنزلي، الذي يعيشه أغلب شعوب العالم كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واليوم، شاركت الفنانة اللبنانية، عبر خاصية “الاستوري” خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة لقطات مصورة خلال إعدادها وجبة “محشي” بحسب مجلة “هن”.

وأظهرت الصورة، أن الفنانة قامت بلف أصابع ورق العنب وربطها بالخيط، لضمان عدم فرط حبات الأرز، كما قامت بوضع جميع الأصناف بإناء واحد دون أن تفصلهم عن بعضهم البعض.

I saw your hashtag #WeMissYouMyriam and i saw all of your tweets… I miss you more❤️ You are my second family ❤️ نطرتو كتير وما بقى إلا القليل 😘

