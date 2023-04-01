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هالاند المتميز يغيب عن مواجهة ليفربول الحاسمة

منذ 16 دقيقة
إرلينج هالاند

إرلينج هالاند (رويترز)

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غاب إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن تشكيلة فريقه أمام ضيفه ليفربول في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 1-4-2023) بسبب إصابة في الفخذ.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 42 هدفا استثنائيا في 37 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن، منها ثمانية في اخر مباراتين، لكنه أصيب في الفخذ أمام بيرنلي في 18 مارس اذار الماضي.

ولم يحسم بيب جوارديولا مدرب سيتي أمر مشاركة المهاجم النرويجي في المباراة أمس الجمعة قائلا إن هالاند سيخضع للتقييم بعد التدريب لكنه لم يشارك على ما يبدو في هذا التدريب.

    المصدر :
  • رويترز

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