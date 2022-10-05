هالاند المدمر.. 10 أرقام قياسية قد يكسرها نجم السيتزن

حطّم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عدة أرقام قياسية، لكن هناك إحصائيات إعجازية أخرى على رادار الهداف النرويجي هذا الموسم.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو، قبل أن يصبح حديث العالم كله بعد مستواه الاستثنائي منذ بداية الموسم الحالي.

هالاند لم يترك بابا إلا وطرقه، وكتب في سن الـ22 عاما فقط، تاريخا جديدا بانطلاقة أسطورية في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 14 هدفا في 8 مباريات، بينهم 3 ثلاثيات (هاتريك)

10 أرقام قياسية قد يكسرها هالاند، استنادا على تقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية في وقت سابق.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالبريميرليج (42 جولة)

يمكن أن يسجل هالاند أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البريميرليج إذا استمر بنفس معدله التهديفي الحالي.

ويحمل الرقم القياسي كل من أندي كول وألان شيرر الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد مكون من 42 مباراة وليس 38 كما هو الحال الآن، بعد تسجيلهما 34 هدفا في نسختي 1993-1994 و1994-1995.

وبالتالي يحتاج هالاند لتسجيل 21 هدفا خلال 30 مباراة متبقية لكسر ذلك الرقم القياسي.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالبريميرليج (38 جولة)

انطلقت حقبة جديدة للدوري الإنجليزي الممتاز من موسم 1995-1996 بعدما تم تخفيض العدد إلى 20 فريقًا، وظل على هذا النحو منذ ذلك الحين لتتكون المسابقة من 38 جولة.

ويحمل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول حاليًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في 38 مباراة في موسم واحد لـ “بريميرليج”.

وكان صلاح سجل 32 هدفا في أول مواسمه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي 2017-2018، وهو ما يستطيع هالاند تجاوزه بأكثر من الضعف، إذا استمر بنفس معدله التهديفي الحالي (1.75 هدفا في كل مباراة)، حيث سينهي الموسم بـ66 هدفا.

أكبر عدد من الأهداف في موسم بالدوريات الكبرى

رغم إمكانية وصول هالاند إلى 66 هدفا تعتبر غير واقعية، لكنها ليست مستحيلة، وقد يسمح له أقل من ذلك بكسر رقم قياسي آخر على صعيد الدوريات الـ5 الكبرى.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أحرز 50 هدفا في الدوري الإسباني خلال موسم 2011-2012 عندما كان يلعب في صفوف برشلونة.

ليظل النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات محتفظا بهذا الرقم القياسي للموسم الـ11 على التوالي، كصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوريات الكبرى.

الفوز بجائزة الحذاء الذهبي بمعدل هدف في كل مباراة

لم يفز أي لاعب بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدل تسجيل هدف في المباراة.

وكان هاري كين نجم توتنهام أقرب اللاعبين من تحقيق ذلك الإنجاز في موسم 2016-2017، عندما سجل 29 هدفًا في 30 مباراة لعبها بالبريميرليج.

وبالتالي يمكن لهالاند أن يحقق ذلك الإنجاز غير المسبوق، وستسنح له الفرصة إذا استمر الاعتماد عليه بشكل أساسي بالجولات المتبقية.

هداف مانشستر سيتي في موسم واحد بجميع المسابقات

يحمل تومي جونسون رقماً قياسياً في تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي، إذ يعتبر أفضل هداف للفريق السماوي في موسم واحد بجميع المسابقات.

وسجل جونسون 38 هدفاً في جميع المسابقات في أواخر العشرينيات من القرن الماضي وتحديدا خلال موسم 1928-1929.

ويمكن لهالاند تحطيم الرقم القياسي الذي استمر لما يقرب من 100 عام، مع العلم أن المهاجم النرويجي سجل حتى الآن ما يقترب من نصف هذا الرقم، بعد تسجيل 17 هدفا في 11 مباراة حتى الآن.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا

رقم قياسي صعب آخر يحتم على هالاند الدخول في منافسة مع أحد عظماء اللعبة، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 17 هدفًا في 11 مباراة مع ريال مدريد خلال موسم 2013-2014.

وبعد تسجيل 3 أهداف في أول مباراتين هذا الموسم في دوري الأبطال مع مانشستر سيتي سيكون بإمكان المهاجم النرويجي ملاحقة رقم “الدون”.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بشكل عام

يمتلك ليونيل ميسي رقما تاريخيا آخر يصعب تحطيمه، يتمثل في عدد الأهداف الإجمالية المسجلة خلال موسم واحد، لكن هالاند يمتلك فرصة لكسره بعد 11 عاما من تحقيقه إذا استمر على نفس النهج.

ويعتبر ميسي أكثر لاعبي العصر الحديث تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد، وذلك في موسم 2011-2012، بإحراز 73 هدفا مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين في كل البطولات.

وحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، تحطيم رقم ميسي في موسم 2014-2015، لكن رصيده توقف عند 61 هدفا فقط في الموسم.

أكبر عدد من “الهاتريك” في موسم واحد بالبريميرليج

ألان شيرر الهداف التاريخي للبريميرليج سجل “هاتريك” 5 مرات بقميص بلاكبيرن في موسم 1995-1996.

وأحرز هالاند هاتريك 3 مرات حتى الآن خلال أول 8 مباريات فقط، وبالتالي لديه الفرصة لمعادلة أو تحطيم هذا الرقم خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وكان هالاند زار شباك مانشستر يونايتد بـ3 أهداف، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف على الأقل في 3 مباريات متتالية على أرض فريقه، بعدما سجل هاتريك في مباراتي كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

التسجيل في أكبر عدد من المباريات المتتالية بالبريميرليج

حقق المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي رقما قياسيا رائعا في تسجيله الأهداف خلال 11 مباراة متتالية بالبريميرليج.

وكان فاردي حقق ذلك الإنجاز مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016 الذي تُوج فيه “الثعالب” بلقب البريميرليج.

ويمتلك هالاند حاليا سلسلة من 6 مباريات تمكن خلالها من التسجيل، وبالتالي أصبح بحاجة لمواصلة إحراز الأهداف في كل من الـ5 جولات المقبلة لملاحقة فاردي.

أقل عدد من المباريات لتسجيل 30 أو 35 هدفًا في دوري الأبطال

احتاج الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، لخوض 34 مباراة في دوري أبطال أوروبا لتسجيل 30 هدفًا، و42 لقاء ليصل إلى 35 هدفًا، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذين الرقمين.

هالاند الآن يملك 26 هدفًا في 21 مباراة، ويبقى مرشحًا للوصول إلى 35 هدفًا في عدد مباريات أقل من النجم الهولندي المعتزل، وإذا سجل المهاجم النرويجي 9 أهداف أخرى سيعادل هذا الإنجاز أو يحطمه.

وكان صاحب الـ22 عاما تفوق على أصحاب المراكز الـ4 الأولى في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، الذين فشلوا جميعا في مضاهاة سجل هالاند التهديفي في أول 20 مباراة لهم بالبطولة.