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هالاند خليفة ميسي في برشلونة حال رحيله عن الكامب نو

28 - مارس - 2021
إيرلنغ هالاند

إيرلنغ هالاند

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يخطط برشلونة إلى التعاقد مع النجم النرويجي الشاب، إيرلينيغ هالاند، في حال قرر قائد الفريق، ليونيل ميسي، الرحيل عن “الكامب نو” في نهاية الموسم الحالي ، حسب ما ذكرته صحيفة “أس” الإسبانية.

ولم يقرر بعد “الساحر” الأرجنتيني، البالغ من العمر 34 عاما، فيما إذا كان سيبقى مع “البرشا” أو سيشد الرحال إلى فريق آخر علما أن انتقاله صار مجانا بعد أن انتهى عقده مع الفريق الذي قضى فيه أكثر من 15 موسما حقق مع الكثير من الإنجازات الجماعية والفردية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الرئيس الجديد القديم لبرشلونة، خوان لابورتا، سيجتمع مع مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان، الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يجري خلال اللقاء مناقشة مستقبل ميسي مع الفريق، وإمكانية تعويض رحيله بنجم آخر.

وأفادت التقارير أنه في حال قرر ميسي عدم الرحيل فإن قرار التعاقد مع هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، سيكون مستبعدا خاصة وأن بوروسيا دورتموند يطلب فيه سعرا كبيرا وصل إلى 180 مليون يورو (213 مليون دولار تقريبا)، ناهيك عن 20 مليون يورو (24 مليون دولار تقريبا) كعمولة لوكلاء “الفتى الذهبي”.

وكانت شبكة “إيسبن” قد أشارت في وقت ساب قإلى في الوقت ذاته إلى رغبة مسؤولي دورتموند في ضمان بقاء هالاند مع الفريق لموسم آخر على الأقل، وهو ما جعلهم يحددون سعرًا مرتفعًا مقابل بيعه.

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع “أسود الفيستيفال” حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 75 مليون يورو فقط، بإمكانه تفعيله مع نهاية الموسم القادم.

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