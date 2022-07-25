هالاند يصف غوارديولا بـ"المجنون"

وصف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا بالمدرب المجنون.

واحتاج هالاند إلى 12 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي ويقوده للفوز 1-0 على بايرن ميونخ في مباراة ودية، لعبت فجر الأحد، بمدينة “ويسكونسن” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات لقناة “مانشستر سيتي” التلفزيونية، قال هالاند: “لا أريد أن أتحدث كثيرًا، لكن غوارديولا مجنون بعض الشيء وأنا أحب ذلك”.

وأضاف: “لا يمكنني إخباركم كثيرًا بهذا الأمر بعد أسبوع واحد من التدريبات تحت قيادته، لكني كنت أتدرب جيدًا وأنا مستعد لما هو قادم”.

وأردف: “تنتظرنا مباراة في الأسبوع المقبل ضد ليفربول على كأس الدرع الخيرية، ونحن نريد أن نظهر في أفضل صورة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي”.

وأتم: “متحمس للغاية لبدء الموسم، وسعيد باختياري مانشستر سيتي، والذي أتمنى أن أقدم له كل الإضافة في الموسم المقبل”.

يذكر أن المهاجم النرويجي، انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف من بروسيا دورتموند في صفقة بلغت 60 مليون يورو.