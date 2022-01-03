هالاند يعلنها صراحة: سألعب هنا!

أعلن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم صراحة عن وجهته المقبلة، أثناء قضائه إجازة أعياد الميلاد في مدينة ماربيللا الساحلية بمقاطعة ملقا الإسبانية.

وقال هالاند ردا على أسئلة مشجعين عن مستقبله: “سألعب هنا في إسبانيا”، وذلك سط أنباء تفيد بتقدم ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني في سباق الحصول على خدمات “الفتى الذهبي” النرويجي.

وكان المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، أكد اهتمام نادي ريال مدريد بضم هالاند.

Холанд отдыхает в испанской Марбелье. Когда подкараулившие фанаты задали норвежцу вопрос о его будущем, Эрлинг дал четкий ответ 👇 Как думаешь, форвард перейдет в «Реал» или «Барселону»? 🤔 pic.twitter.com/jCqaVUwJto — Матч ТВ (@MatchTV) January 2, 2022

وقال فاتسكه: الشيء الوحيد الذي أعرفه على وجه اليقين هو أن ريال مدريد مهتم به للغاية.

ويحظى إيرلينغ هلاند (21 عاما) باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، وفي مقدمتها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى قطبي مدينة مانشستر الكروي السيتي واليونايتد، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم ارتباط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، إلا أنه يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل قبل ذلك مقابل 75 مليون يورو.