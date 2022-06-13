هالاند يكشف أسباب لاختيار مانشستر سيتي

أكد نادي مانشستر سيتي إنهاء إجراءات انتقال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى صفوفه قادما من بروسيا دورتموند.

وكان مانشستر سيتي توصل لاتفاق في الشهر الماضي على انتقال هالاند إلى صفوفه، مقابل 75 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع دورتموند.

واليوم الإثنين، أعلن مانشستر سيتي إنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى صفوفه، بعدما وقع على العقود الرسمية حتى صيف 2027.

وكشف هالاند عن أسباب اختياره الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، قائلا لموقع النادي الرسمي: “لماذا مانشستر سيتي؟، السبب الأول هو أبي الذي لعب لهذا الفريق، أنا مشجع لمانشستر سيتي طيلة حياتي. أشعر وكأنني في المنزل هنا.”

وأضاف: “لقد شاهدت السيتي كثيرا، وأحببت القيام بهذه الخطوة، لقد أعجبت بأسلوب لعب الفريق، هو يقدم كرة رائعة ويخلق الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي”.

وأردف: “هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذه التشكيلة وبيب جوارديولا هو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي”.

وأتم: “أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب وتطوير مستواي كلاعب كرة القدم وأنا واثق من أنني أستطيع القيام بذلك هنا، هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ولا أطيق الانتظار للبدء في التحضيرات للموسم المقبل”.

يذكر أن هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، توهج مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله له في شتاء 2020، حيث سجل 86 في 89 مباراة بكل البطولات.