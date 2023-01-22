هالاند يهزم محمد صلاح ورونالدو بهاتريك جديد

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي توهجه الاستثنائي والخيالي في موسمه الأول رفقة الفريق السماوي.

هالاند شارك أساسيا خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون، في الجولة رقم 21 من البريميرليج، وذلك على ملعب “الاتحاد”.

المباراة شهدت تسجيل هالاند لثلاثية “هاتريك”، وذلك في الدقائق 40، 50 و54، علما بأن هدفه الثاني جاء من ركلة جزاء.

المثير أن هدف هالاند الثالث في المباراة جاء من صناعة الدولي الجزائري رياض محرز، ليساهم الأخير في كتابة النجم النرويجي لتاريخ جديد بالبريميرليج.

ورفع هالاند عدد مرات تسجيله لـ”الهاتريك” في المباريات هذا الموسم بمسابقة البريميرليج إلى الرقم 4.

وبذلك، تفوق هالاند على مجموع الهاتريك الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة ناديه السابق مانشستر يونايتد في البريميرليج بواقع 3 مرات.

فضلا عن ذلك، فإن هالاند عادل عدد مرات الهاتريك التي حققها المصري محمد صلاح نجم ليفربول في البريميرليج، لكن النجم النرويجي يتفوق في كونه وصل إليها في موسم واحد بعكس صلاح.

وبفضل هاتريك هالاند، قلص سيتي حامل اللقب الفارق مع أرسنال المتصدر بـ47 نقطة إلى نقطتين، بينما يأتي ولفرهامبتون بالمركز الـ17 عقب هذه الهزيمة بـ17 نقطة.

لكن الفريق اللندني خاض مباراتين أقل، علما بأن أرسنال سيلعب اليوم مع مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة.

يذكر أن هالاند بات يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بواقع 25 هدفا، وأصبح هو الأقرب للظفر بجائزة الحذاء الذهبي.