هالة صدقي: طلاقي أعطاني طاقة في الشغل

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بطلاقها، مشيرة إلى أن زواجها كان عقبة في حياتها، بسبب الأزمات الكثيرة التي مرت بها في السنوات الماضية، إذ أنها كانت تسعى للطلاق منذ أكثر من 8 سنوات، وحدثت خلافات عديدة طوال تلك المدة، ما أخرها في مشوارها الفني حسب وصفها.

وتحدثت هالة صدقي عن طلاقها، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: الحمد لله الطلاق تم بشكل نهائي، وروحت النهاردة غيرت كل أوراقي الرسمية.

وأضافت هالة صدقي لما حصلت على طلاقي من 4 شهور، أعطاني طاقة في الشغل، لأن كان في حِمل، ودماغي شغالة في حاجات تانية مش قادرة أركز، ومش ناوية أعيد تجربة الزواج تاني.

وفي سياق آخر، تعيش الفنانة هالة صدقي حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في أكثر من عمل في الموسم الرمضان، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها بقوة، وتتصدر التريند، بعد مشاركتها مع المخرج خالد يوسف في سره الباتع، وتعاونها مع محمد رمضان في جعفر العمدة.

وتقدم هالة صدقي شخصية والدة محمد رمضان، التي تدعى الملكة صفصف، في مسلسل جعفر العمدة، هذه الحماة خفيفة الظل، التي تمازح جميع أفراد أسرتها ويحبونها رغم كلامها السيئ لزوجات نجلها جعفر.

وفي مسلسل سره الباتع، تقدم شخصية والدة الفنان أحمد السعدني، السيدة المصرية الأصيلة، التي تعيش في الحياة من أجل تربية الأبناء، وتحقيق أهدافهم.