هالة صدقي عن تقديم فيلم "الملكة": أحلام هتقطعني

ردت الفنانة أحلام على تصريحات الفنانة هالة صدقي بعد تقديمها فيلم بعنوان “الملكة”، وهو اللقب الذي اشتهرت به الأخيرة منذ سنوات.

ونشرت أحلام فيديو للقاء مع هالة صدقي تقول فيه عن تقديمها فيلم باسم “الملكة”: “أحلام هتقطعني بس هي حبيبتي، أنا الملكة فرع مصر الطيب”.

وعلقت أحلام قائلة:”انتي الملكة يا صفصف بحبك يا قلب أحلام”.

انتي الملكه يا صفصف بحبك يا قلب احلام #هاله_صدقي https://t.co/Ya48vuVcbl — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) January 27, 2024

فيلم “الملكة” ضمن أفلام موسم إجازة نصف العام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية “ماجدة”، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وتم تغيير اسمه من “كتف رباعي” إلى “الملكة”.