هالة صدقي لـ"صوت بيروت انترناشونال": متحمسة لمشاهدة "قصر النيل" في رمضان

هالة صدقي ممثلة مصرية قديرة لها تاريخ حافل بالنجاحات ومعظم ادوارها لقيت نجاحا عند الناس سواء تلك التي تشارك بها في رمضان او خارجه ورغم انها تغيب هذا العام عن المنافسة في هذا الشهر الفضيل لكن الجمهور تابعها قبل اسابيع على منصة “شاهد” من ثم على شاشة “ام بي سي مصر” في مسلسل “ليه لأ: الذي اثار جدلا كبيرا بسبب جراة فكرته. لكن في البداية تحدثت هالة صدقي لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن حدث نقل المومياوات الفرعونية الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي فقالت “يعتبر نقل المومياوات الفرعونية من المتحف القديم الى المتحف الكبير امر مهم جدا وتضيف “بما انني خريجة قسم تاريخ من جامعة القاهرة استطيع ان اعبر عن سعادتي بأن الدولة اخيرا القت الضوء على اهمية التاريخ والحضارة الفرعونية المصرية القديمة ووجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاحتفالية الكبيرة اعطى اهتماما واحتراما للحدث من كل العالم لمصر وتاريخها.

وبالانتقال للحديث عن شؤون الدراما ولماذا هي غائبة في رمضان الحالي عن الشاشة توضح ” “عرض علي عددا من الاعمال لكنها لم تكن بالمستوى الذي اريده واود ان التقي به جمهوري وتجديدا في شهر رمضان وانا افضل ان اختفي قليلا وارجع لهم بعمل يليق بذلك الجمهور المثقف. وعن اهم الاعمال التي تهتم لمتابعتها في شهر رمضان الحالي قالت “لفتني جدا مسلسل “قصر النيل” لدينا الشربيني وعددا كبيرا من النجوم وهذا هو العمل اللافت نظري حتى الان.

وعن نجاح مسلسل “ليه لاء”الذي عرض قبل اشهر على منصة “شاهد” وحقق نجاحا كبيرا فاكدت ان نجاحه على هذه المنصة كان مفاجاة بالنسبة لي اذ لم اكن متخيلة ان جمهور المنصات كبير جدا وان المستقبل القادم هو لها. والناس ستهتم اكثر بعروض المنصات المتخصصة بالدراما اما بعد عرضه على شاشة “ام بي سي مصر” تضيف “عندما عرض “ليه لاء” ايضا على هذه الشاشة العريقة لاقى استحسان الناس بشكل كبير لكن اعتقد ان الجمهور بات يتضايق من كم الاعلانات التي تقطع اندماجه اثناء عرض الحلقة اذ يشعر المشاهد بانفصاله عن الاحداث والشخصيات في الحلقة المؤلفة من 40 دقيقة.

وهل لديها مشاريع جديدة خاصة بالمنصات اكدت “نعم عرض علي مشاريع عديدة خاصة بالمنصات لكن انا كممثلة لا علاقة لي بالعمل واين سيعرض انما يهمني النص الجيد وباقي الامور يهتم بها المنتج والموزع واطمح ان يصبح هناك حل لمسألة كثافة بث الاعلانات ضمن سياق عرض المسلسل على شاشة التلفزيون.