هالة صدقي: لم أتوقع خيانة زوجي

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي أثناء حلولها ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، الذي يعرض على قناة الحياة، عن جوانب خفية في حياتها الشخصية، حيث تحدثت عن تفاصيل خلافها مع زوجها.

وقالت صدقي “مشكلتي مع زوجي وراءها امرأة أخرى، كل من يعرفني وقريب مني يعلم جيداً أنني امرأة مثالية، وغروري جعلني أتصور أنه من المستحيل أن يخونني زوجي، لكن هذا حدث وتعرضت للخيانة .”

وأضافت: “رغم خلافي مع زوجي لكن في أوقات كثيرة التمس له العذر، فقد حاول كثيراً التفاوض معي ورفضت لأنني شخصية عنيدة جداً”.

وتابعت صدقي: “كنت سعيدة جداً عندما علمت أنني حامل في توأم، ووقفت بجانب زوجي وساعدته كثيراً، لأنه كان خائفاً من حجم المسؤولية، وأعتقد أنني كنت خلال هذه التجربة أم وزوجة مثالية جداً، لكن زوجي هو الذي تركنا وقرر السفر إلى أمريكا”.

وأوضحت: “من المستحيل التسامح معه بعد أن شتم عائلتي، لكن في الوقت نفسه لم أمنع أولادي من التواصل معه، ولم ألجأ للتشهير ونشر الرسائل كما فعل حرصاً على مشاعر أولادي”.

كما تطرقت هالة صدقي في حديثها لمحطات مهمة في مسيرتها الفنية قائلة إنها تركت معهد التمثيل بسبب الفنان الراحل كرم مطاوع الذي وصفها بالفاشلة.

وأشارت إلى أن دورها في فيلم “الهروب” مع أحمد زكي يعد علامة في مشوارها الفني، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.