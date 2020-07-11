هاميلتون أول المنطلقين بعد تجارب ماطرة في ستيريا

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تصدر بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، التجارب الرسمية لجائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 المقامة على حلبة ريد بُل رينغ في النمسا، والتي أرجئ موعدها لقرابة ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.

وسيكون هاميلتون الباحث هذا الموسم عن لقب عالمي سابع يعادل به الرقم القياسي الذي يحمله الألماني مايكل شوماخر، الأول على خط انطلاق السباق المقرر غداً، أمام الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، والإسباني كارلوس ساينز سائق ماكلارين.

ويكمل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) الذي فاز في المرحلة الأولى التي أقيمت على الحلبة ذاتها الأسبوع الماضي، الخط الثاني عند الانطلاق.

وحقق هاميلتون زمن 1:19,273 دقيقة في الجولة الثالثة من التجارب الرسمية، متقدما بفارق أكثر من ثانية عن فيرشتابن (1:20,489 د)، بينما كان ساينز ثالثا بفارق ضئيل نسبيا عن الهولندي (0,182 ثانية).

وقدم البريطاني المعروف بمهارته في القيادة على الحلبات المبتلة، أداء قويا أتاح له الانطلاق من المركز الأول على حلبة ريد بُل رينغ للمرة الثالثة في مسيرته.

ووصف هاميلتون صعوبة القيادة بقوله بعد التجارب “يا له من يوم مخادع”.

وأضاف: “كان من الصعب جدا علينا جميعا في ظل هذا الطقس، وفي بعض الأحيان لم نكن قادرين على ان نرى الى أين نتجه، لكنني أحببت ذلك”.

من جهته، عانى فريق فيراري في التجارب، بحلول الألماني سيباستيان فيتيل في المركز العاشر، أمام زميله إبن إمارة موناكو شارل لوكلير.

وكانت التجارب الرسمية قد انطلقت بتأخير ثلاثة أرباع الساعة عن موعدها المقرر، بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقت سابق اليوم بإلغاء الجولة الثالثة من التجارب الحرة.

وكانت التجارب الرسمية قد أرجئت بداية الى موعد غير محدد، وسط مخاوف من ان تؤدي غزارة الأمطار الى إلغائها بالكامل.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يرجح ان يكون الطقس جيدا عند موعد انطلاق السباق المقرر الأحد عند الساعة 1510 بالتوقيت المحلي (1310 ت غ).

وكانت الجولة الثالثة من التجارب الحرة مقررة قرابة الظهر بالتوقيت المحلي. وأعلن المنظمون بداية تأجيلها الى أجل غير مسمى، قبل ان يتم إلغاؤها بالكامل، ما وضع مصير التجارب الرسمية في مهب الريح.

وكان الموقع الالكتروني للبطولة قد أشار في وقت سابق، الى ان المنظمين أعدوا خططا بديلة في حال حالت الأمطار دون إقامة التجارب الرسمية السبت، تبدأ بإمكان إقامتها صباح الأحد قبل ساعات من السباق، أو اعتماد نتائج الجولة الثانية من التجارب الحرة التي أقيمت الجمعة، في حال كانت إقامة الرسمية صباح الغد غير ممكنة أيضا.

وتصدّر المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينغ بوينت) الجولة الأولى من التجارب الحرة، أمام فيرشتابن وبوتاس. أما الجولة الثانية، فتصدرها فيرشتابن أمام الآخرَين.

وبدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط في وقت سابق السبت، وتسببت بإنهاء مبكر لسباق الفئة الثالثة “فورمولا 3”.

وقال المدير الفني لبطولة العالم روس براون إن “النمسا هي حلبة تفرض تحديات لجهّة الطقس في كل زيارة إليها. وجدنا أنفسنا سابقا في ظروف مماثلة. لكننا سعداء بالتواجد هنا حتى في ظل الطقس السيئ”.

وانطلقت بطولة العالم 2020 الأسبوع الماضي على الحلبة ذاتها خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، في ظل تأثير فيروس كورونا، الذي حال دون انطلاق الموسم في موعده الأساسي منتصف آذار الماضي من على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأوسترالية.

واضطر منظمو بطولة العالم الى اختصار الموسم وإلغاء بعض السباقات التي كانت مقررة سابقا، وتأجيل أخرى الى مواعيد لاحقة، بسبب “كوفيد-19”.